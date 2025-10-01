Польская прокуратура запросила арест для украинца по делу Nord Stream

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Польская прокуратура попросила суд арестовать на семь дней гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в причастности ко взрыву на газопроводе «Северный поток», сообщает RMF24.

Утром 1 октября украинец был доставлен в Окружной суд Варшавы для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее адвокат Владимира Ж. Тимотеуш Папроцкий объявил, что судьи ушли на совещание, после которого объявят свое решение, пишет TVN24.

Украинец был задержан 30 сентября по выданному Германией в июне 2024 года ордеру на арест недалеко от Варшавы, в городе Прушкув. Ожидается, что он будет экстрадирован в ФРГ. Папроцкий ранее заявил, что оснований для выдачи Ж. Берлину нет, защита не знает, принимал ли он участие в диверсии.

Журналисты немецких Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD в 2024 году сообщили фамилию Владимира Ж. — Журавлев. Он же назван в публикации главным исполнителем подрыва «Северных потоков» и инструктором дайверов киевской школы Scuba Family.

Журналисты, получив ордер, также указали на хронологию, согласно которой 8 сентября 2022 года диверсанты арендовали яхту в немецком порту Росток и направились к острову Борнхольм, где во время ночных погружений установили взрывные устройства. 22 сентября они вернулись, а 26 сентября произошли взрывы, повредившие три из четырех ниток газопроводов Nord Stream.

Москва возложила ответственность на «англосаксов», США и Великобритания причастность отвергли. В конце августа в Кремле выразили надежду, что будут установлены не только исполнители, но и заказчики диверсии.