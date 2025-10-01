 Перейти к основному контенту
Подрыв «Северных потоков»
0

Польская прокуратура запросила арест для украинца по делу Nord Stream

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Польская прокуратура попросила суд арестовать на семь дней гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в причастности ко взрыву на газопроводе «Северный поток», сообщает RMF24.

Утром 1 октября украинец был доставлен в Окружной суд Варшавы для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее адвокат Владимира Ж. Тимотеуш Папроцкий объявил, что судьи ушли на совещание, после которого объявят свое решение, пишет TVN24.

Telegraph узнала, как нашли подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Украинец был задержан 30 сентября по выданному Германией в июне 2024 года ордеру на арест недалеко от Варшавы, в городе Прушкув. Ожидается, что он будет экстрадирован в ФРГ. Папроцкий ранее заявил, что оснований для выдачи Ж. Берлину нет, защита не знает, принимал ли он участие в диверсии.

Журналисты немецких Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD в 2024 году сообщили фамилию Владимира Ж. — Журавлев. Он же назван в публикации главным исполнителем подрыва «Северных потоков» и инструктором дайверов киевской школы Scuba Family.

Журналисты, получив ордер, также указали на хронологию, согласно которой 8 сентября 2022 года диверсанты арендовали яхту в немецком порту Росток и направились к острову Борнхольм, где во время ночных погружений установили взрывные устройства. 22 сентября они вернулись, а 26 сентября произошли взрывы, повредившие три из четырех ниток газопроводов Nord Stream.

Москва возложила ответственность на «англосаксов», США и Великобритания причастность отвергли. В конце августа в Кремле выразили надежду, что будут установлены не только исполнители, но и заказчики диверсии.

