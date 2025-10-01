Песков анонсировал оперативное совещание Совета безопасности
Президент России Владимир Путин в скором времени проведет заседание Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого передает корреспондент РБК.
«Скоро президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тема будет обозначена главой государства», — сказал Песков.
В предыдущий раз Путин провел совещание с членами Совбеза 22 сентября. На нем президент заявил, что Россия готова придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще год по истечении последнего в 2026-м. Такое решение Путин объяснил желанием обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности».
Кроме того, на заседании Путин заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшем «подстегивании гонки вооружений» и исходит из приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира.
Ранее Песков заявил, что «во всем мире с нетерпением ждут» традиционного ежегодного обращения Путина к участникам клуба «Валдай», оно состоится в четверг. XXII заседание клуба «Валдай», в котором участвуют 140 экспертов из 42 стран, проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.
