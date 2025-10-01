 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков анонсировал оперативное совещание Совета безопасности

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в скором времени проведет заседание Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого передает корреспондент РБК.

«Скоро президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тема будет обозначена главой государства», — сказал Песков.

В предыдущий раз Путин провел совещание с членами Совбеза 22 сентября. На нем президент заявил, что Россия готова придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще год по истечении последнего в 2026-м. Такое решение Путин объяснил желанием обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности».

Путин поздравил Си Цзиньпина и назвал своим дорогим другом
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Кроме того, на заседании Путин заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшем «подстегивании гонки вооружений» и исходит из приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира.

Ранее Песков заявил, что «во всем мире с нетерпением ждут» традиционного ежегодного обращения Путина к участникам клуба «Валдай», оно состоится в четверг. XXII заседание клуба «Валдай», в котором участвуют 140 экспертов из 42 стран, проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дмитрий Песков Россия Совет безопасности
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин установил особенности приватизации госимущества в условиях санкций
Политика
Путин выступит на пленарном заседании Валдайского форума
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях словами «не его»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления с 1975 года Общество, 14:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:13
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии Политика, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Мирра Андреева проиграла 81-й ракетке мира на крупном турнире в Пекине Спорт, 14:09
Рябков сообщил, когда состоится встреча России и США по отношениям стран Политика, 14:08
Клуб НХЛ исключил «нового Овечкина» из состава Спорт, 14:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Зеленский присвоил убитому экс-спикеру Рады Парубию звание Героя Украины Политика, 13:59
Путин провел совещание Совбеза. Видео Политика, 13:51
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 13:50
В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ Политика, 13:49
Как мировые рынки отреагировали на шатдаун правительства в США Инвестиции, 13:42
Песков заявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной Политика, 13:41
Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект Политика, 13:37