В Кремле назвали выступление Путина на «Валдае» ожидаемым во всем мире

Песков: выступление Путина на Валдайском форуме ждут с нетерпением во всем мире

Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Традиционное ежегодное обращение к участникам клуба «Валдай» президента России Владимира Путина, которое состоится 2 октября, «ждут с нетерпением во всем мире», сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется», — поделился пресс-секретарь.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что сессия Валдайского форума с участием Путина «будет самой насыщенной». Он добавил, что в России ждут вопросов и ответов президента.

В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII заседание клуба «Валдай». Мероприятие, объединившее 140 экспертов из 42 стран, включая Россию, США, Китай и Германию, посвящено теме «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Выступая на «Валдае» в 2024 году, Путин заявил, что Россия не должна вернуться на путь, которым шла до 2022 года. Кроме того, он предрек, что следующие 20 лет станут для человечества сложным периодом из-за динамики международных процессов.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Его назвали в честь места проведения первой конференции в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Клуб стремится обеспечить «консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы».