Политика⁠,
0

В Кремле назвали выступление Путина на «Валдае» ожидаемым во всем мире

Песков: выступление Путина на Валдайском форуме ждут с нетерпением во всем мире
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Традиционное ежегодное обращение к участникам клуба «Валдай» президента России Владимира Путина, которое состоится 2 октября, «ждут с нетерпением во всем мире», сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется», — поделился пресс-секретарь.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что сессия Валдайского форума с участием Путина «будет самой насыщенной». Он добавил, что в России ждут вопросов и ответов президента.

Путин выступит на пленарном заседании Валдайского форума
Политика
Владимир Путин

В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII заседание клуба «Валдай». Мероприятие, объединившее 140 экспертов из 42 стран, включая Россию, США, Китай и Германию, посвящено теме «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Выступая на «Валдае» в 2024 году, Путин заявил, что Россия не должна вернуться на путь, которым шла до 2022 года. Кроме того, он предрек, что следующие 20 лет станут для человечества сложным периодом из-за динамики международных процессов.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Его назвали в честь места проведения первой конференции в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Клуб стремится обеспечить «консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы».

Персоны
Егор Алимов, Полина Химшиашвили
Владимир Путин Валдайский клуб «Валдай» выступление Дмитрий Песков
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
