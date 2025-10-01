 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Белоусов передал звезду Героя вдове погибшего в Курской области офицера

Военная операция на Украине

Белоусов передал звезду Героя вдове погибшего в Курской области офицера
Министр обороны России Андрей Белоусов передал вдове и дочерям погибшего в ноябре 2024 года в Курской области младшего лейтенанта Константина Чиркова «Золотую Звезду» Героя России, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Командир штурмовой группы в ноябре 2024 года вместе с товарищами попал под мощную атаку врага, почти все получили ранения. Буквально истекая кровью, Константин отправил штурмовую группу в тыл, чтобы уберечь своих. А после вызвал огонь на себя», — говорится в сообщении.

В зоне спецоперации погиб глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц
Политика
Ежи Тыц

Как отметил Хинштейн, Чирков стал седьмым военнослужащим, посмертно удостоенным звания Героя России за защиту и освобождение Курской области.

В начале марта президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России Ольге Чебневой, вдове российского офицера Сергея Чебнева.

Он погиб 18 августа 2024 года во время обороны села Малая Локня Суджанского района в Курской области, которое располагается в 13,5 км от российско-украинской границы. Военный также был удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.

