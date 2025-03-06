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Военная операция на Украине ,  
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Путин вручил звезду Героя России вдове погибшего под Курском офицера

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Военная операция на Украине

Путин вручил звезду Героя России вдове погибшего под Курском офицера
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Президент России Владимир Путин в Кремле вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России Ольге Чебневой, вдове российского офицера Сергея Чебнева, который погиб во время наступления ВСУ на Курскую область. 

«Он и его товарищи воспрепятствовали движению противника к Курской атомной электростанции. Сергей Владимирович был профессиональный военным, но он не состоял уже на службе в вооруженных силах. И после начала специальной военной операции он сам добровольно пришел в военкомат и добился мобилизации, командовал батальоном», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

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Ольга Чебнева поблагодарила президента за то, что ее супруг был удостоен высшей награды страны, и пообещала сделать все, чтобы сохранить память о нем и других российских военнослужащих.

Она рассказала, что Сергей Чебнев был командиром батальона. Он погиб 18 августа 2024 года во время обороны села Малая Локня Суджанского района в Курской области, которое располагается в 13,5 км от российско-украинской границы.

6 марта 2025 года Сергею Чебневу исполнилось бы 46 лет. Подполковник не состоял на службе в Вооруженных силах России на момент начала военной операции. Он сам пришел в военкомат и добился участия в мобилизации. Его батальон выполнял боевые задачи в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. Военный был удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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