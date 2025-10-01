МИД рекомендовал россиянам отложить туры на Мадагаскар из-за беспорядков

Фото: Zo Andrianjafy / Reuters

Из-за продолжающихся на Мадагаскаре гражданских волнений российским туристам рекомендовали отложить посещение островного государства до нормализации ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Мадагаскар. Тем же, кто уже находится на острове, следует «соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей», так как обстановка в столице Антананариву и других крупных городах остается напряженной, отметили в дипмиссии.

«Продолжаются протестные акции, в которых принимают участие достаточно большое число людей, в основном молодежь и студенты», — пояснили дипломаты. В то же время, по их словам, грабежи «практически сошли на нет». Свою работу возобновляют ранее закрытые магазины, учебные заведения, заправки.

«Официально МИД Мадагаскара опроверг информацию о 22 погибших, однако они есть, как и большое число раненых. Сказать реальные цифры не представляется возможным», — добавили в посольстве. Дипмиссия не располагает информацией о пострадавших среди россиян, находящихся на острове.

По данным Клуба друзей Мадагаскара, российская диаспора на острове насчитывает около 130 человек. Большинство проживают в Антананариву, остальные — в провинциях.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) называют Мадагаскар «очень нишевым направлением с небольшим объемом заявок». Туристы, как правило, предпочитают индивидуальные путевки в эту страну. Причина — в выраженной сезонности этого направления. Октябрь — последний месяц сухого сезона, который продолжается с мая и считается оптимальным для знакомства с островом.

25 сентября 2025 года тысячи людей вопреки запрету полиции на митинги вышли на улицы Антананариву, протестуя против частых отключений электроэнергии и дефицита воды. Очень быстро демонстрации переросли в уличные погромы и стычки с полицией, силовики применили слезоточивый газ. Власти страны ввели в столице комендантский час в ночное время «до восстановления общественного порядка».

29 сентября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил правительство, заявил о своем желании создать «пространство для диалога» с молодежью и пообещал поддержать предприятия, пострадавшие от мародерства.