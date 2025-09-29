 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На Мадагаскаре распустили правительство из-за протестов

Спецназ задерживает&nbsp;протестующего во время демонстрации против частых отключений электроэнергии и нехватки воды в Антананариву, Мадагаскар, 29 сентября 2025 года
Спецназ задерживает протестующего во время демонстрации против частых отключений электроэнергии и нехватки воды в Антананариву, Мадагаскар, 29 сентября 2025 года (Фото: Zo Andrianjafy / Reuters)

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил правительство на фоне беспорядков в стране из-за перебоев с водо- и электроснабжением, он пообещал созвать новое правительство через три дня, сообщает портал 2424.mg.

«Мы признаем и приносим извинения, если члены правительства не выполнили возложенные на них задачи», — заявил Радзуэлина в своем выступлении на государственном телеканале Televiziona Malagasy (TVM), передает Reuters.

Президент заявил о намерении создать «пространство для диалога» с молодежью и пообещал поддержать предприятия, пострадавшие от мародерства. Он отметил, что понимает гнев и трудности, вызванные веерными отключениями электроэнергии и перебоями с водоснабжением.

В столице Мадагаскара ввели комендантский час из-за уличных протестов
Политика
Демонстрации против частых отключений электроэнергии и нехватки воды в Антананариву, Мадагаскар, 25 сентября 2025 года

Митинги начались в столице страны Антананариву 25 сентября. Причиной протестов стали частые отключения электроэнергии и дефицит воды. При подавлении протестов силовики использовали слезоточивый газ, избивали и арестовывали демонстрантов. Некоторые сотрудники полиции также применяли боевые патроны. В итоге протесты вспыхнули в восьми крупных городах Мадагаскара.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что по меньшей мере 22 человека погибли и более ста получили ранения в ходе протестов в стране.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Мадагаскар роспуск правительство массовые протесты
