В Приморье задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Приморском крае задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщала ранее прокуратура Приморья, 24 сентября на автодороге Раздольное — Хасан сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены части тела животного, предварительно идентифицированные как части тела тигра. Полицейские направили останки животного на экспертизу для установления причины гибели.

Тигра, растерзавшего рыбака в Приморье, застрелили
Общество
Фото:Amurtigercenter / Telegram

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России обитает в четырех регионах Дальнего Востока — Приморском и Хабаровском краях, Приамурье и Еврейской автономной области. По последним данным, в стране осталось всего около 750 особей амурского тигра.

В марте в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту убийства амурского тигра. Туша животного была обнаружена в 10 км от поселка Восток в кювете на трассе Дальнереченск — Рощино — Восток. По данным полиции, животное было убито выстрелом в голову.

