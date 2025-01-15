Тигра, растерзавшего рыбака в Приморье, застрелили
Тигр, напавший на рыбака в Приморском крае, был застрелен. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов Приморского края. Агрессивное животное было ликвидировано сотрудниками охотнадзора в Дальнереченском районе.
Нападение произошло 13 января на льду реки Малиновки, куда 55-летний Владимир Голозубов из села Зимники пришел на ночную рыбалку, пишет издание «Комсомольская правда». Когда мужчина не ответил на звонки, его сын отправился на поиски и нашел тело отца. По данным источника «Комсомольской правды», тигра пытались отогнать, чтобы забрать тело погибшего.
«Еле удалось отбить. Говорят, хищник перегрыз ему шею и пытался утащить тело, уже жрать начал. Вся деревня теперь на ушах», — поделился собеседник с изданием.
После нападения тигра на человека губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем телеграм-канале о мерах, направленных на предотвращение конфликтов с амурскими тиграми.
Он отметил, что из-за сокращения численности кабанов, вызванного африканской чумой свиней, тигры все чаще выходят к населенным пунктам в поисках пищи.
Глава региона заявил, что для решения проблемы будет увеличено количество инспекторов охотнадзора, которые получат дополнительную технику, а также будет усилена работа по подкормке копытных в охраняемых зонах для восстановления кормовой базы хищников.
Специалисты центра «Амурский тигр» ловили агрессивного тигра с помощью ловушек, которые были расставлены по пути возможного следования животного.
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