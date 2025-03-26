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В Приморском крае возбудили дело об убийстве амурского тигра

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства амурского тигра. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД.

По данным правоохранительных органов, 25 марта в полицию поступило сообщение инспектора охотнадзора, что в 10 км от поселка Восток на трассе Дальнереченск — Рощино — Восток в кювете обнаружена туша амурского тигра. Животное было убито выстрелом в голову.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции изъяла тушу и направила на исследование.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

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Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал «РБК Приморье», что застреленный в голову тигр не был конфликтным.

«Первичный осмотр говорит о том, что тигр не нес угрозы людям, домашним и сельскохозяйственным животным. Иными словами, не был конфликтным. По сути, тигр стал невинной жертвой браконьеров», — сказал он.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России обитает в четырех регионах Дальнего Востока — Приморском и Хабаровском краях, Приамурье и ЕАО. По последним данным, в стране осталось всего около 750 особей амурского тигра.

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Теги
амурский тигр браконьеры Приморский край уголовное дело
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