 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Смоленской области сбили девять беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО ночью и утром 29 сентября сбили над Смоленской областью девять украинских дронов, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Анохин добавил, что на местах падения обломков работают оперативные службы.

В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Об атаке БПЛА Анохин также сообщал 20 сентября, тогда силы ПВО сбили один беспилотник. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры в результате атаки не было.

Ранее Минобороны сообщило, что с 13:30 до 23:00 мск 28 сентября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Белгородской областью, еще один — над Курской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Василий Анохин Смоленская область беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник
Политика
Запорожская область осталась без света из-за атаки беспилотников
Политика
В Смоленской области за ночь уничтожили 12 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона Политика, 08:21
Какие налоги на недвижимость платят нерезиденты в ОАЭ, Турции, ИндонезииПодписка на РБК, 08:19
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 08:18
Почему русско-американские предприниматели все чаще судятся в ДелавэреПодписка на РБК, 08:08
Цены на серебро выросли до максимума более чем за 14 лет Инвестиции, 08:07
«ИКС Холдинг» переведет штаб-квартиру в Национальный космический центр Бизнес, 08:02
Борьба за полки: как меняется доля российского вина в ретейле Вино, 08:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника Политика, 07:31
Минэк ждет доллар по ₽100 в 2028 году. Почему это может произойти раньшеПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
В Смоленской области сбили девять беспилотников Политика, 07:20
Москвичей предупредили о пасмурной погоде 29 сентября Общество, 07:17