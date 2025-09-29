В Смоленской области сбили девять беспилотников

Фото: Минобороны России

Силы ПВО ночью и утром 29 сентября сбили над Смоленской областью девять украинских дронов, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Анохин добавил, что на местах падения обломков работают оперативные службы.

Об атаке БПЛА Анохин также сообщал 20 сентября, тогда силы ПВО сбили один беспилотник. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры в результате атаки не было.

Ранее Минобороны сообщило, что с 13:30 до 23:00 мск 28 сентября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Белгородской областью, еще один — над Курской областью.