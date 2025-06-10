Дуров рассказал, что не использует мобильный телефон из соображений безопасности

Дуров рассказал, почему он не пользуется мобильным телефоном

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что не пользуется мобильным телефон, поскольку он отвлекает и вредит безопасности. Трансляция интервью опубликована на YouTube канале журналиста.

«Ну, я не пользуюсь телефоном регулярно. Верно. У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — поделился Дуров.

При этом он отметил, что, если ему необходимо на чем-то сосредоточиться, то он «лучше воспользуется своим ноутбуком или iPad».

Основатель Telegram также рассказал в интервью, что все еще вынужден оставаться во Франции из-за ограничений на выезд из страны и продолжающегося расследования.

Дурова задержали в парижском аэропорту. По данным TF1, французские власти связывают мессенджер с наркоторговлей и другими преступлениями из-за зашифрованных сообщений. Дурову грозило заключение, но суд отпустил его под залог в €5 млн с запретом покидать Францию и обязательной явкой в полицию дважды в неделю.

Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в распространении детской порнографии, наркоторговле и мошенничестве. Адвокат назвал обвинения «абсурдными», подчеркнув, что Дуров не может нести ответственность за действия пользователей Telegram.