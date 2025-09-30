На 89-м году жизни умерла народная артистка России Римма Белякова, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

«Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память у многих поколений зрителей и учеников», — говорится в сообщении.

Римма Белякова родилась 2 февраля 1937 года. После окончания Школы-студии МХАТ она начала свой творческий путь на сцене Смоленского драматического театра. С 1968 года она выступала в Саратовском академическом театре драмы.

С 1970 года Белякова преподавала в Саратовском театральном училище, где в 1993 году она получила звание профессора.

Среди учеников Беляковой заслуженные артисты России Эльвира Данилина, Виктор Мамонов, Сергей Казаков и другие. Среди ролей в театре — Нина («Маскарад»), Настасья Филипповна («Идиот»; князя Мышкина играл Олег Янковский), Ольга («Три сестры»).

В 1972 году Беляковой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2007 году — народной артистки России. Награждена орденом Почета в 1998 году, также является лауреатом премии «Золотая маска» и премии им. М.И. Царева.