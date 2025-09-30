 Перейти к основному контенту
Умерла вдова режиссера Григория Чухрая

Вдова Григория Чухрая Ирина умерла в возрасте 105 лет
Григорий&nbsp;Чухрай с женой Ириной
Григорий Чухрай с женой Ириной (Фото: из личного архива)

Вдова режиссера Григория Чухрая Ирина скончалась на 106-м году жизни, сообщил «РИА Новости» ее зять продюсер Игорь Толстунов.

«Да, к сожалению, в пятницу 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве», — сказал он.

Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов
Общество

Девичья фамилия Чухрай — Пенькова. Она родилась в 1921 году, а с Григорием Чухраем познакомилась во время Великой Отечественной войны, когда его часть дислоцировалась на Северном Кавказе.

9 мая 1944 года, за год до Победы, пара поженилась. В 1946 году родился сын Павел, а в 1961-м дочь Елена. Супруги прожили вместе почти 60 лет.

Григорий Чухрай умер на 81-м году жизни после тяжелой болезни 29 октября 2001 года. Кинорежиссер снял фильмы «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Трясина» и другие.

