Умерла музыкальный руководитель театра Вахтангова Татьяна Агаева

Татьяна Агаева (Фото: Vakhtangov_theatre / Telegram)

В Москве скончалась заслуженный деятель искусств России, профессор Театрального института имени Бориса Щукина, заведующая музыкальной частью театра Вахтангова Татьяна Агаева, сообщили в театре. Там отметили, что 28 октября ей исполнилось бы 79 лет.

«За последние 37 лет во многих премьерных афишах Вахтанговского театра было имя Татьяны Агаевой как музыкального руководителя. <...> Ее уход — огромная потеря для Вахтанговского театра и для искусства в целом», — говорится в сообщении в телеграм-канале труппы.

Агаева принимала участие в создании более 70 спектаклей, в том числе Петра Фоменко — «Без вины виноватые» и «Пиковая дама». Она также успешно сотрудничала с Евгением Марчелли, Гарием Черняховским, Сергеем Яшиным, Аркадием Кацем, Александром Горбанем, Николаем Пинигиным, Римасом Туминасом, Натальей Ковалевой.

«Многогранен и исполнительский опыт Татьяны Агаевой — в качестве дирижера, хормейстера, певицы она осуществила значительное число фондовых записей в кино, на радио и телевидении, а также на фирме «Мелодия», — рассказали в театре.

Агаева участвовала в записи музыки более чем к 150 кинофильмам таких режиссеров, как Эльдар Рязанов, Марк Захаров и Никита Михалков.