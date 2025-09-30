На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9

Video

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 21 км к северо-востоку от населенного пункта Бого в провинции Себу. Очаг залегал на глубине 15 км.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) предупредил об угрозе цунами в провинциях Лейте, Биллиран и Себу, а также рекомендовал людям держаться подальше от береговой линии и призвал жителей побережья эвакуироваться вглубь суши.

Как пишет Cebu Daily News, в результате землетрясения частично обрушилась католическая церковь в городе Данбантаяне.

Губернатор провинции Себу Пэм Барикуатро призвала жителей «сохранять спокойствие и уделять первостепенное внимание безопасности».

«Пожалуйста, переместитесь на открытые участки, держитесь подальше от стен или конструкций, которые могут обрушиться, и будьте внимательны к возможным повторным толчкам», — говорится в ее заявлении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Барикуатро добавила, что экстренные службы оценивают ситуацию и готовы оперативно принять меры в случае необходимости.

«Я удивлена, что дом устоял. Минуты три все шаталось просто, у меня даже коты проснулись», — сказала РБК россиянка, которая живет на острове Себу.

«Пес за пять минут до начала землетрясения начал нервничать. А я никак не могла понять, что это с ним», — отметила другая очевидица.

В декабре 2023 года на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина на юге архипелага с населением около 10,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.