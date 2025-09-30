На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 21 км к северо-востоку от населенного пункта Бого в провинции Себу. Очаг залегал на глубине 15 км.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) предупредил об угрозе цунами в провинциях Лейте, Биллиран и Себу, а также рекомендовал людям держаться подальше от береговой линии и призвал жителей побережья эвакуироваться вглубь суши.
Как пишет Cebu Daily News, в результате землетрясения частично обрушилась католическая церковь в городе Данбантаяне.
Губернатор провинции Себу Пэм Барикуатро призвала жителей «сохранять спокойствие и уделять первостепенное внимание безопасности».
«Пожалуйста, переместитесь на открытые участки, держитесь подальше от стен или конструкций, которые могут обрушиться, и будьте внимательны к возможным повторным толчкам», — говорится в ее заявлении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Барикуатро добавила, что экстренные службы оценивают ситуацию и готовы оперативно принять меры в случае необходимости.
«Я удивлена, что дом устоял. Минуты три все шаталось просто, у меня даже коты проснулись», — сказала РБК россиянка, которая живет на острове Себу.
«Пес за пять минут до начала землетрясения начал нервничать. А я никак не могла понять, что это с ним», — отметила другая очевидица.
В декабре 2023 года на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина на юге архипелага с населением около 10,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов