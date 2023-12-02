На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,5

Video

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Филиппин, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр, по данным сейсмологов, находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина на юге архипелага с населением около 10,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.

Землетрясение началось в 17:37 мск, однако подземные толчки в регионе фиксировали и до этого. После него в течение двух часов произошла серия более чем из 20 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,5. Толчки ощущались и у берегов Индонезии, в том числе на острове Бали.

Система предупреждения о цунами США оценила магнитуду сильнейшего землетрясения в 7,6, еще одного — в 6,9 и объявила угрозу цунами.

По оценке Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, магнитуда сильнейшего землетрясения составила 6,9. По его данным, толчки начались в море в 42 км от города Хинатуан, очаг залегал на глубине 8 км. Ведомство также предупредило об угрозе цунами.

Глава института Терезито Баколькол сообщил Associated Press, что служба рекомендовала жителям прибрежных провинций Суригао-дель-Сур и Восточного Давао в кратчайшие сроки добраться до возвышенностей или эвакуироваться вглубь страны. Как пишет агентство со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (США), волны цунами должны обрушиться на южные Филиппины, некоторые районы Индонезии, Палау и Малайзии. По прогнозам сейсмологов, первые волны цунами должны были достигнуть земли между 22:37 и 23:59 по местному времени (17:37 — 18:59 мск).

Филиппинский институт вулканологии предупредил, что высота волн более чем на метр превысит нормальные значения и может быть еще выше в закрытых бухтах и проливах. «Ожидается разрушительное цунами с опасной для жизни высотой волн», — сообщили в службе.