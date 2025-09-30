 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прощание с журналистом Коротичем состоится 2 октября

Виталий Коротич
Виталий Коротич (Фото: Андрей Соловьев / ТАСС)

Прощание с бывшим главредом журнала «Огонек», поэтом и писателем Виталием Коротичем пройдет 2 октября в Николо-Архангельском крематории, сообщил ТАСС его внук Артемий Коротич.

«Четверг, 10:00, Николо-Архангельский крематорий», — сказал он.

Виталий Коротич умер 29 сентября в возрасте 89 лет. Он стал широко известным как главный редактор журнала «Огонек» в годы перестройки (1986–1991). Также Коротич в разные годы был редактором молодежного журнала «Ранок» и журнала «Всесвіт» — украинского аналога «Иностранной литературы», где он занимался переводами.

Коротич родился в Киеве в 1936 году, окончил медицинский институт и Киевский государственный педагогический институт иностранных языков. В 1966 году вошел в правление Союза писателей СССР.

В Москве похоронили экс-главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского
Общество

За два года руководства Коротича «Огоньком» тираж журнала был увеличен с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Редакторская деятельность Коротича в журнале принесла ему звание «Зарубежный редактор года» от американского журнала World Press Review.

В 1989 году Коротич был избран народным депутатом СССР. После путча 1991 года Коротич уехал в США, с 1991 по 1998 год был профессором Бостонского университета.

После США Коротич работал на Украине, однако не принял события 2014 года и перебрался в Москву. 

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
прощание журналист смерть
Материалы по теме
Умер автор романа «Охота на пиранью» Александр Бушков
Общество
Умер журналист Вячеслав Варванин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Акции «М.Видео» ускорили рост до 44% в ожидании возможной сделки с JD.com Инвестиции, 19:23
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО Политика, 19:21
Tether спрогнозировали статус одной из крупнейших в мире компаний Крипто, 19:20
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона» Спорт, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы Общество, 19:07