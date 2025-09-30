Прощание с журналистом Коротичем состоится 2 октября

Виталий Коротич (Фото: Андрей Соловьев / ТАСС)

Прощание с бывшим главредом журнала «Огонек», поэтом и писателем Виталием Коротичем пройдет 2 октября в Николо-Архангельском крематории, сообщил ТАСС его внук Артемий Коротич.

«Четверг, 10:00, Николо-Архангельский крематорий», — сказал он.

Виталий Коротич умер 29 сентября в возрасте 89 лет. Он стал широко известным как главный редактор журнала «Огонек» в годы перестройки (1986–1991). Также Коротич в разные годы был редактором молодежного журнала «Ранок» и журнала «Всесвіт» — украинского аналога «Иностранной литературы», где он занимался переводами.

Коротич родился в Киеве в 1936 году, окончил медицинский институт и Киевский государственный педагогический институт иностранных языков. В 1966 году вошел в правление Союза писателей СССР.

За два года руководства Коротича «Огоньком» тираж журнала был увеличен с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Редакторская деятельность Коротича в журнале принесла ему звание «Зарубежный редактор года» от американского журнала World Press Review.

В 1989 году Коротич был избран народным депутатом СССР. После путча 1991 года Коротич уехал в США, с 1991 по 1998 год был профессором Бостонского университета.

После США Коротич работал на Украине, однако не принял события 2014 года и перебрался в Москву.