 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Си Цзиньпин заявил об отпоре вмешательству извне и независимости Тайваня

Си: Китай должен противостоять независимости Тайваня и вмешательству извне
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Китай должен противостоять внешнему вмешательству и «сепаратистским действиям», направленным на установление независимости Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Его ежегодное выступление по случаю Дня независимости передает государственное агентство «Синьхуа».

В нем Си также отметил, что Пекину необходимо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, а также углубить сотрудничество с Тайванем.

В Китае заявили, что могут захватить Тайвань даже с обычным оружием
Политика
Фото:Lintao Zhang / Getty Images

В августе президент США Дональд Трамп пересказал свой диалог с Си, в ходе которого китайский лидер пообещал не вторгаться на Тайвань, пока республиканец остается в Белом доме.

Китай считает Тайвань своей провинцией, глава МИДа Ван И заявлял, что «национальное воссоединение является общей тенденцией и исторической неизбежностью». В 2024 году в китайском Госсовете предупредили, что Пекин «никогда не возьмет на себя обязательство отказаться от применения силы» в адрес Тайбэя, если тот «пойдет на риск». По сведениям Financial Times, китайские ВВС и ракетные войска усовершенствовались до такой степени, что «могут в любой момент» атаковать остров.

Тайвань, который объявил о независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», которую Китай продвигает с 1980-х годов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Си Цзиньпин Тайвань вмешательство независимость Китай
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Пекин назвал позитивным и прагматичным разговор Си Цзиньпина и Трампа
Политика
Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Политика
CNN узнал, где и когда могут встретиться Си Цзиньпин и Трамп
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Акции «М.Видео» ускорили рост до 44% в ожидании возможной сделки с JD.com Инвестиции, 19:23
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО Политика, 19:21
Tether спрогнозировали статус одной из крупнейших в мире компаний Крипто, 19:20
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона» Спорт, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы Общество, 19:07