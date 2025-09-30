Си Цзиньпин заявил об отпоре вмешательству извне и независимости Тайваня

Си Цзиньпин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Китай должен противостоять внешнему вмешательству и «сепаратистским действиям», направленным на установление независимости Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Его ежегодное выступление по случаю Дня независимости передает государственное агентство «Синьхуа».

В нем Си также отметил, что Пекину необходимо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, а также углубить сотрудничество с Тайванем.

В августе президент США Дональд Трамп пересказал свой диалог с Си, в ходе которого китайский лидер пообещал не вторгаться на Тайвань, пока республиканец остается в Белом доме.

Китай считает Тайвань своей провинцией, глава МИДа Ван И заявлял, что «национальное воссоединение является общей тенденцией и исторической неизбежностью». В 2024 году в китайском Госсовете предупредили, что Пекин «никогда не возьмет на себя обязательство отказаться от применения силы» в адрес Тайбэя, если тот «пойдет на риск». По сведениям Financial Times, китайские ВВС и ракетные войска усовершенствовались до такой степени, что «могут в любой момент» атаковать остров.

Тайвань, который объявил о независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», которую Китай продвигает с 1980-х годов.