В МИДе заявили, что план Трампа по Газе заслуживает поддержки

Место израильских ударов в лагере беженцев Шати в ходе израильской военной операции в городе Газа, 26 сентября 2025 года (Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters)

Любые инициативы по прекращению войны в секторе Газа, в том числе представленный накануне план президента США Дональда Трампа, заслуживают одобрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте министерства.

«Россия неизменно выступала за скорейшее прекращение огня и кровопролития в Газе. Исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это, заслуживают поддержки», — говорится в заявлении МИДа.

В дипведомстве также выразили надежду, что возможное перемирие в Газе будет носить устойчивый характер и положит начало долгосрочной стабилизации ситуации в анклаве. Там также отметили важность успешной реализации плана, которая может открыть путь к возобновлению конструктивного диалога между израильской и палестинской сторонами.

План Трампа по прекращению войны в секторе Газа был опубликован 29 сентября.

«Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались», — сказано в первых двух пунктах плана.

План, в частности, предусматривает отвод сил Израиля «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников» с приостановлением «всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы», и заморозкой линии фронта «до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск».

В одном из пунктов плана также сказано о самоопределении и государственности Палестины — США признают это стремление палестинцев, однако сейчас Вашингтон не поддерживает инициативы по признанию Палестины — на такой шаг ранее пошли несколько стран G7, среди которых Великобритания и Франция.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает усилия Трампа по ближневосточному урегулированию и в Кремле хотят, чтобы его план по сектору Газа был реализован. Песков отметил, что Россия не участвует в реализации плана.