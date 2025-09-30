Politico: ХАМАС ответит на план США по урегулированию через несколько дней

Politico узнало, когда ХАМАС ответит на план США по урегулированию в Газе

Израиль помог в формировании плана Трампа, посвященного прекращению боевых действий в Газе. Движение ХАМАС изучит его, а ответ даст только через несколько дней

Фото: Abid Katib / Getty Images

Движение ХАМАС изучит план США по урегулированию конфликта в секторе Газа, пишет Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным издания, детали проекта передали ХАМАС катарские и египетские официальные лица. Представители движения пообещали изучить его. Другой источник издания заявил, что ответ может прийти только через несколько дней.

Согласно плану Белого дома, если обе стороны согласятся, «война немедленно прекратится»: израильские войска будут выведены, военные действия свернуты, а заложники — возвращены. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После освобождения заложников Израиль должен освободить около 2 тыс. жителей Газы, отмечает издание.

Нетаньяху пригрозил, что если ХАМАС откажется от предложения Трампа, Израиль продолжит бомбардировки Газы до момента полного разгрома движения.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Израиль помог в формировании плана и настоял на внесении серии поправок, которые вошли в окончательный вариант.

«К чести этого плана следует сказать, что он пытается устранить некоторые пробелы, которые до сих пор мешали дипломатии», — сказал сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Сингх. Эксперт пояснил, что это предложение усиливает давление на ХАМАС и вовлекает в обсуждение жителей Газы, не входящих в группировку, хотя «это может не положить конец боевым действиям и не принести немедленной выгоды».

WSJ называет план одним из «самых рискованных дипломатических авантюр Трампа», которую он предпринял вместе с Нетаньяху.

Politico отмечает, что премьер Израиля подтвердил свою поддержку плана США и заявил, что «обеспечит, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы Израилю». «Мы даем всем шанс сделать это мирным путем», — заявил Нетаньяху.



Ранее в Белом доме сообщили, что план США включает 20 пунктов. «Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма. Сектор будет перестроен на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались», — сказано в первых двух пунктах плана.

Еще два описывают первые шаги к перемирию: отвод ЦАХАЛ «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников» с приостановлением «всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы» и заморозкой линии фронта «до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск». На возвращение заложников, в том числе погибших, отводится 72 часа «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения».

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что план Трампа может повлиять также на разрешение украинского конфликта. «Президент [Трамп] хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но и того, как может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока <...>, это может даже распространиться на Россию и Украину», — заявил он. Уиткофф также отметил, что инициативу Трампа поддерживают как в государствах Персидского залива, так и в Европе.