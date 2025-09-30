Кремль поддержал план Трампа по урегулированию в Газе

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Российское руководство поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, в Кремле хотят, чтобы его план по сектору Газа был реализован, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия, в том числе Трампа, которые имеют своей целью прекращение той трагедии, которая сейчас происходит. Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Песков уточнил, что Россия не участвует в реализации плана по Газе.

«Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане Российская Федерация, — нет, не участвует, и от американцев здесь никаких сигналов не было», — уточнил пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).

План Трампа по прекращению войны между Израилем и сектором Газа включает 20 пунктов, он был опубликован 29 сентября.

«Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались», — сказано в первых двух пунктах плана.

В следующих пунктах описаны шаги к перемирию: отвод сил Израиля «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников» с приостановлением «всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы», и заморозка линии фронта «до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск».

Согласно документу, управление в секторе будет осуществлять «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль — «новый международный переходный орган — совет мира» под руководством Трампа.

В июле Песков заявил, что Россия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта придерживается двухгосударственной модели примирения сторон. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, что Париж признает Палестину как государство, на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.



Кроме Франции в сентябре Палестину официально признали Канада, Великобритания, Австралия и ряд других стран. Палестинское государство на данный момент не признают США, Германия и Япония.