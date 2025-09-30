 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава Цимлянска покинул пост после критики губернатора

Павел Разумовский
Павел Разумовский (Фото: Администрация Цимлянского городского поселения / VK)

Глава администрации Цимлянского городского поселения Павел Разумовский ушел со своего поста после критики губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Решение о принятии отставки опубликовано на сайте администрации.

«Досрочно прекратить полномочия главы администрации Цимлянского городского поселения Разумовского Павла Ивановича 03 октября 2025 года в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в документе. Временно исполняющим обязанности назначили Александра Канышева.

Разумовский подал заявление об уходе 27 сентября после визита губернатора, который после незапланированной встречи с жителями резюмировал, что глава администрации недобросовестно выполняет свои обязанности.

«Ну и основной запрос — местная власть все обращения игнорирует, а глава администрации городского поселения Павел Разумовский с людьми и вовсе отказывается общаться», — написал глава региона.

Глава Совета судей объяснил решение об отставке после иска Генпрокуратуры
Политика
Виктор Момотов

«Местная власть должна быть предельно чуткой и работать на опережение, превращая энергию жителей в реальные дела, а не в список нерешенных проблем», — заключил губернатор.

Павел Разумовский занимал пост главы администрации Цимлянского поселения с 2021 года.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Ростовская область отставка Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
