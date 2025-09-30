Норвегия поможет защитить саммит ЕС в датском Копенгагене от дронов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Норвегии помогут Дании обеспечить защиту гостей предстоящего саммита ЕС в Копенгагене от угроз, связанных с беспилотниками, сообщили в Министерстве обороны Норвегии. В соседнюю страну для этой цели направят «материальные средства» и «личный состав».

«Дания — наш близкий сосед и союзник по НАТО. <...> Безопасность Дании — это и наша безопасность», — приводит пресс-служба военного ведомства слова норвежского министра обороны в соцсети X.

Лидеры стран ЕС соберутся на неформальный саммит в Копенгагене в среду, 1 октября 2025 года. На следующий день там же пройдет заседание Европейского политического сообщества (ЕПС), которое объединяет 47 стран.

Ранее Франция, Германия и Швеция также заявили, что направят в Данию своих военных и антидроновые системы для обеспечения безопасности во время предстоящих встреч на высоком уровне. Для борьбы с беспилотниками в королевстве также была объявлена мобилизация резервистов.

22 сентября 2025 года крупнейший датский аэропорт, который находится в Копенгагене, приостановил работу на три часа из-за появления БПЛА над его охраняемой зоной. Это привело к задержке и отмене около сотни рейсов. В последующие дни дроны были замечены недалеко еще от пяти аэропортов по всей стране. 28 сентября БПЛА были обнаружены над местами расположения вооруженных сил.

Инциденты с беспилотниками происходили в эти дни также в других скандинавских станах — Швеции и Норвегии.

Посольство России в Дании выступило с критикой спекуляций на тему возможной причастности Москвы к произошедшему. Дипломаты назвали ситуацию «инсценированной провокацией».