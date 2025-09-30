WP рассказал о новом плане Пентагона по выводу войск из Европы

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Новая оборонная стратегия администрации президента США Дональда Трампа подразумевает сокращение американского военного контингента в Европе, пишет The Washington Post. В статье говорится, что эта инициатива уже привела к расколу между политическим и военным руководством Пентагона.

Министр обороны страны Пит Хегсет срочно созвал высшее военное руководство со всего мира на саммит в Вирджинии, где 30 сентября представит им свой план.

«Хегсет пересматривает военные приоритеты США, сосредотачивая Пентагон на предполагаемых угрозах внутренней политике, сужая конкуренцию США с Китаем и преуменьшая роль Америки в Европе и Африке», — рассказал один из источников газеты.

Инициативу уже раскритиковали ряд высокопоставленных офицеров, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Противники документа считают его «недальновидным и, возможно, неактуальным».

В июле Politico писало, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%. Сейчас численность войск США в Европе составляет от 90 тыс. до 100 тыс. человек, самый большой контингент расположен в Германии — около 35 тыс.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале допускал сокращение американского контингента в Европе. Во время визита в Польшу он призвал страны региона больше инвестировать в расходы на оборону, «потому что нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно».

Трамп остается верен идее сокращения военного контингента США в Европе со времен своего первого президентского срока. Так, в 2020 году республиканец сократил численность американских войск в Германии вдвое.

Присутствие американских солдат в Европе — наследие Второй мировой войны и оккупации Германии союзниками с 1945 по 1955 год. В 1954 году был подписан договор, разрешивший восьми членам НАТО, включая США, иметь постоянное военное присутствие в стране. Он действует до сих пор. В Штуттгарте расположено Европейское командование армии США.