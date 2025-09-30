Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Военные США критикуют и считают неактуальной новую стратегию обороны, в которой фокус с соперничества с Китаем смещается на защиту от внутренних угроз

Дэн Кейн (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Высокопоставленные американские военные, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, недовольны новой редакцией оборонной стратегии Пентагона, которая находится в финальной стадии подготовки, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Представители военного руководства считают документ «недальновидным и, возможно, неактуальным», учитывая противоречивый подход президента Дональда Трампа к внешней политике, рассказали собеседники.

Проект разработали назначенные Трампом чиновники в политическом управлении Пентагона. Он подразумевает в том числе смещение приоритетов Минобороны США с противодействия Китаю и России на защиту от внутренних угроз, снижение военного присутствия в Европе и Африке и реорганизацию командования, писала ранее Politico.

Как уточняет WP, в новом документе есть значимые разделы, посвященные Пекину, но они сосредоточены на угрозе нападения на Тайвань, а не на глобальном соперничестве с Китаем. Именно с этим связана основная критика проекта с учетом того, что КНР «продолжает стремительно наращивать военную мощь». Союзники США также обеспокоены намерением главы Пентагона Пита Хегсета вывести часть сил из Европы на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта. По словам одного из бывших американских чиновников, «есть опасения, что стратегия просто не очень хорошо продумана».

Кейн поделился своими замечаниями к стратегии с руководством Пентагона, сообщили WP источники. «Он дал Хегсету очень откровенную обратную связь», — сказал один из собеседников, отметив, что в обсуждениях также участвовал замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. По словам другого источника, Кейн настаивал, что национальная стратегия обороны должна быть сосредоточена на подготовке вооруженных сил к сдерживанию и к победе над Китаем в возможном конфликте.

30 сентября на базе морской пехоты в Вирджинии пройдет экстренное собрание высокопоставленных американских генералов и адмиралов с участием Хегсета и Трампа. CNN сообщал, что глава Пентагона намерен рассказать на ней о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны и наметить новые стандарты для военнослужащих.