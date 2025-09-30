 Перейти к основному контенту
Путин выступит на пленарном заседании Валдайского форума

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», запланированном на 2 октября, сообщил глава МИДа Сергей Лавров. Его слова передает «РИА Новости».

«Главное событие будет послезавтра, когда приедет президент Путин, я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждем вопросов и ответов нашего президента», — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на текущей неделе у Владимира Путина запланировано «крупное выступление». Он также анонсировал большое количество рабочих встреч в Кремле и международных контактов.

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях словами «не его»
Общество
Дмитрий Песков

XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Его тема в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В заседании принимают участие 140 участников из 42 стран, включая Россию, США, Китай, Германию, Великобританию, Индию, Иран, Казахстан и др.

В 2024 году Путин также выступал на пленарной сессии клуба «Валдай». Тогда он, в частности, заявил, что не хотел бы, чтобы Россия возвращалась на путь, которым шла до 2022 года. Также российский президент выразил мнение, что следующие 20 лет будут сложными для человечества ввиду динамики международных процессов.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Его назвали в честь места проведения первой конференции в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Клуб стремится обеспечить «консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы».

