В Кремле анонсировали «крупное выступление» Путина
На следующей неделе у президента России Владимира Путина запланировано «крупное выступление». Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он заявил, что впоследствии уточнит, каким и когда будет выступление президента. Других подробностей по этому поводу он не привел. Песков отметил, что «неделя будет интересной».
Он анонсировал большое количество рабочих встреч в Кремле и международных контактов.
26 сентября Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В формате тет-а-тет они проговорили порядка полутора часов. Главы государств обсудили российско-белорусские отношения. В том числе темой разговора стало строительство атомной электростанции на востоке Белоруссии.
Ранее Песков анонсировал прямую линию с президентом, которая состоится в декабре и будет объединена с большой пресс-конференцией. По его словам, формат прямой линии до сих пор не устарел, она остается такой же востребованной, как и раньше. Путин также говорил, что прямая линия не теряет своей актуальности и важности. Такой формат, по его словам, позволяет выявить наиболее острые вопросы, которые являются самыми актуальными.
