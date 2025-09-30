Уиткофф: план Трампа по Газе может повлиять на конфликт на Украине

Уиткофф заявил, что план по Газе может повлиять на конфликт на Украине

По словам спецпосланника, мирная инициатива по Газе может повлиять на все остальные районы Ближнего Востока, а также Россию и Украину. Накануне США представили план по Газе арабским и мусульманским странам

План президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и поиске мирного урегулирования палестино-израильского конфликта может повлиять на разрешение украинского кризиса, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Президент [Трамп] хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока <...>, это может даже распространиться на Россию и Украину», — сказал он. Так спецпосланник прокомментировал предложенный американскими властями план урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

Уиткофф подчеркнул, что инициативу Трампа поддерживают как государства Персидского залива, так и европейские страны.

Накануне президент США принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это уже четвертый визит израильского лидера в США в 2025 году.

Одной из центральных тем американо-израильских переговоров стал предложенный США план из 21 пункта по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ был представлен арабским и мусульманским странам на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Работу над планом в основном вел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, однако в него были инкорпорированы элементы предложений других участников переговорного процесса, отмечает Times of Israel.

Вскоре после завершения переговоров Трампа и Нетаньяху Белый дом обнародовал план по урегулированию в Газе.

Первым шагом станет отвод израильских сил и прекращение огня для освобождения заложников, на которое отводится 72 часа. В обмен Израиль освободит 250 палестинских заключенных, осужденных на пожизненно, и 1700 задержанных. Члены ХАМАС, сдавшие оружие, получат амнистию.

Управление сектором перейдет к временному технократическому палестинскому комитету под надзором международного «Совета мира» при участии бывшего премьера Британии Тони Блэра. Будет налажена гуманитарная помощь и начато восстановление инфраструктуры.

На территории Газы будут развернуты Международные силы стабилизации для поддержки полиции. Израиль подтверждает, что не будет оккупировать сектор. План также предусматривает диалог между палестинцами и израильтянами, при этом вопрос о государственности Палестины отложен до реализации остальных пунктов.