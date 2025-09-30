 Перейти к основному контенту
Уиткофф заявил, что план по Газе может повлиять на конфликт на Украине

Уиткофф: план Трампа по Газе может повлиять на конфликт на Украине
По словам спецпосланника, мирная инициатива по Газе может повлиять на все остальные районы Ближнего Востока, а также Россию и Украину. Накануне США представили план по Газе арабским и мусульманским странам

План президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и поиске мирного урегулирования палестино-израильского конфликта может повлиять на разрешение украинского кризиса, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Президент [Трамп] хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока <...>, это может даже распространиться на Россию и Украину», — сказал он. Так спецпосланник прокомментировал предложенный американскими властями план урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

Уиткофф подчеркнул, что инициативу Трампа поддерживают как государства Персидского залива, так и европейские страны.

Times of Israel узнала, что Уиткофф может оставить пост в конце года
Политика

Накануне президент США принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это уже четвертый визит израильского лидера в США в 2025 году.

Одной из центральных тем американо-израильских переговоров стал предложенный США план из 21 пункта по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ был представлен арабским и мусульманским странам на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Работу над планом в основном вел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, однако в него были инкорпорированы элементы предложений других участников переговорного процесса, отмечает Times of Israel.

Вскоре после завершения переговоров Трампа и Нетаньяху Белый дом обнародовал план по урегулированию в Газе.

Первым шагом станет отвод израильских сил и прекращение огня для освобождения заложников, на которое отводится 72 часа. В обмен Израиль освободит 250 палестинских заключенных, осужденных на пожизненно, и 1700 задержанных. Члены ХАМАС, сдавшие оружие, получат амнистию.

Управление сектором перейдет к временному технократическому палестинскому комитету под надзором международного «Совета мира» при участии бывшего премьера Британии Тони Блэра. Будет налажена гуманитарная помощь и начато восстановление инфраструктуры.

На территории Газы будут развернуты Международные силы стабилизации для поддержки полиции. Израиль подтверждает, что не будет оккупировать сектор. План также предусматривает диалог между палестинцами и израильтянами, при этом вопрос о государственности Палестины отложен до реализации остальных пунктов.

