Адвокат рассказал о 100 новых томах по делу главы Совета судей
Во вторник, 30 сентября, к делу председателя Совета судей, бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова добавили более ста томов, сообщил РБК адвокат Иван Дворовенко.
Однако, по словам юриста, стороне защиты пока об их содержании ничего не известно.
Утром 30 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщило об аресте имущества Момотова и 22 связанных с ним лиц. Собеседники РБК рассказали, что, по данным Генпрокуратуры, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, используя статус судьи для легализации недвижимости и обхода контроля органов власти.
Суд арестовал имущество, включая гостиницу «Вологда» и почти сто объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова — Андрея и Ивана Марченко. Генпрокуратура оценивает стоимость активов Момотова не менее чем в 9 млрд руб.
Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, 26 сентября подал заявление об отставке, и его полномочия были прекращены.
«Я ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся ситуация вокруг моего имени, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, которым я очень дорожу. Собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — заявил в комментарии РБК сам Момотов.
Он уточнил, что не покинул пост главы Совета судей и имеет статус судьи в отставке. Однако правовой иммунитет судьи не распространяется на гражданско-правовые последствия коррупционных правонарушений, в которых его подозревают.
