Орбан заявил об империалистическом захвате Западом Украины

Орбан заявил об империалистическом захвате Западом земель и денег Украины
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад намерен обокрасть Украину, а его помощь не что иное, как империалистический захват украинских земель, ресурсов и денег. Об этом премьер написал на своей странице в социальной сети Х.

«Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег. Несчастный украинский народ грабят, а те, кто подталкивает к войне, прикрывают эксплуатацию защитой. Не питайте иллюзий: речь идет о власти и наживе», — заявил Орбан.

Politico узнало, что Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине в ЕС
Политика
Виктор Орбан

29 сентября глава правительства Венгрии высказал мнение, что Украина больше не может считаться суверенным государством, поскольку потеряла пятую часть своей территории, и ее будущее напрямую зависит от поддержки Запада. По мнению Орбана, если Запад решит не давать Киеву денег, то «завтра Украины может не стать».

Ранее венгерский премьер предлагал Украине стать буферным государством между Россией и Евросоюзом и отказаться от идеи вступить в ЕС. Орбан считает, что Европа превратится в поле боя и военный конфликт затронет соседние регионы. Он отметил, что Венгрия не считает Украину врагом, однако выступает против вступления Киева в ЕС, поскольку это создает риски войны.

Орбан последовательно выступает против членства Украины в Евросоюзе и выделения ей европейской помощи. В этом году в Венгрии прошел референдум по вопросу одобрения присоединения Киева к ЕС. В конце июня Орбан сообщил, что 95% граждан его страны проголосовали против вступления Украины в Евросоюз и лишь 5% положительно отнеслись к этому. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Орбан «делает очень опасные вещи», блокируя вступление Киева в ЕС.

