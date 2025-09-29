 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Орбан поставил под сомнение суверенитет Украины

Орбан: Украина потеряла пятую часть территории, и на этом суверенитет закончился
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press)

Украина больше не может считать себя суверенным государством, поскольку она «потеряла пятую часть своей территории», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире передачи Harcosok órája, трансляция велась на YouTube.

Венгерский премьер считает, что будущее Украины полностью зависит от помощи Запада. «На этом суверенитет закончился <...>. Украина не является суверенной страной <...>. Если мы, то есть Запад, решим не давать ей ни одного форинта (венгерская валюта. — РБК), завтра Украины может не стать», — сказал он. При этом Орбан отметил, что Венгрия и Украина «могут не соглашаться, но они не враги» (цитата по Politico).

Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр ранее заявил, что Украина может отказаться от пятой части своей территории в обмен на мирное урегулирование конфликта с Россией. Также он упомянул Трианонский мирный договор между странами — победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией. Он предложил Украине заключить мир по той же схеме.

Украина ответила на призыв Венгрии обменять территории на мир с Россией
Политика
Мадьяр&nbsp;Левенте

Вопрос, по словам Мадьяра, заключается в том, что важнее: «сохранение жизнеспособности страны или удержание нескольких тысяч квадратных километров».

Спикер украинского МИДа Георгий Тихий в ответ на заявление Мадьяра сказал, что Венгрия может торговать своей территорией или суверенитетом, но Украина этого делать не планирует и в советах не нуждается.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов.

