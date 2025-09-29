Орбан поставил под сомнение суверенитет Украины
Украина больше не может считать себя суверенным государством, поскольку она «потеряла пятую часть своей территории», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире передачи Harcosok órája, трансляция велась на YouTube.
Венгерский премьер считает, что будущее Украины полностью зависит от помощи Запада. «На этом суверенитет закончился <...>. Украина не является суверенной страной <...>. Если мы, то есть Запад, решим не давать ей ни одного форинта (венгерская валюта. — РБК), завтра Украины может не стать», — сказал он. При этом Орбан отметил, что Венгрия и Украина «могут не соглашаться, но они не враги» (цитата по Politico).
Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр ранее заявил, что Украина может отказаться от пятой части своей территории в обмен на мирное урегулирование конфликта с Россией. Также он упомянул Трианонский мирный договор между странами — победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией. Он предложил Украине заключить мир по той же схеме.
Вопрос, по словам Мадьяра, заключается в том, что важнее: «сохранение жизнеспособности страны или удержание нескольких тысяч квадратных километров».
Спикер украинского МИДа Георгий Тихий в ответ на заявление Мадьяра сказал, что Венгрия может торговать своей территорией или суверенитетом, но Украина этого делать не планирует и в советах не нуждается.
Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов.
