Полиция в США остановила машину без водителя и не смогла выписать штраф
В США полицейский Сан-Бруно, штат Калифорния, остановил машину, чтобы выписать штраф за неправильный разворот. Однако за рулем никого не было — это оказалось беспилотное такси Waymo (сервис беспилотных такси). Информация о случившемся появилась в социальных сетях полиции Сан-Бруно.
Инцидент произошел в рамках операции по борьбе с водителями, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Сотрудники полиции не смогли выписать штраф за незаконный маневр — ведь в бланках нет графы «робот» для обозначения нарушителя, следует из сообщения ведомства.
Сотрудники полиции уведомили Waymo. Представители компании в ответном заявлении обещали проанализировать ситуацию и заверили, что этот опыт будет использован для повышения безопасности дорожного движения, передает The Guardian.
В России беспилотные такси пока не перевозят пассажиров, но известно, что технологию развивает компания «Яндекс». В марте Министерство экономического развития продлило на три года эксперимент по тестированию таких автомобилей. Тогда в «Яндексе» рассказали, он продемонстрировал значимые результаты.
