Минэк продлил эксперимент по тестированию роботакси от «Яндекса»
Министерство экономического развития России решило продлить на три года эксперимент по тестированию роботакси (ЭПР), разработанного специалистами «Яндекса». Соответствующую инициативу поддержало правительство, сообщили РБК в пресс-службе МЭР.
«Учитывая актуальность использования беспилотных технологий, в том числе для автоматизации процессов логистики, Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России, Минпромторгом России, АНО «Цифровая экономика» и ООО «Яндекс Испытания» принято решение о продлении срока действия ЭПР еще на три года», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в «Яндексе», проведенный эксперимент показал значимые результаты апробации как технологии, так и правовых механизмов: в рамках экспериментальных правовых режимов было совершено более 100 тыс. поездок. За время тестирования разработки общий пробег роботакси составил более 8 млн км. Кроме того, была впервые апробирована технология ВАТС второй категории (автоматизированное управление без водителя в машине).
По словам первого замминистра экономического развития Максима Колесникова, внедрение высокоавтоматизированных транспортных средств «имеет большое значение для развития нескольких ключевых отраслей экономики, а технология существенно влияет на эффективность логистических процессов, способствует повышению безопасности дорожного движения, а также снижает остроту кадрового дефицита».
Роботакси тестируют в Москве, Сириусе и Иннополисе.
Согласно данным из письма министра экономического развития Максима Решетникова, направленного главе правительства Михаилу Мишустину в феврале 2025 года, в России в ходе эксперимента по использованию беспилотных транспортных средств произошло 36 ДТП с их участием.
Из 36 происшествий 26 произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления, то есть водитель вмешивался в процесс только в случае необходимости. Еще десять ДТП произошли, когда испытатель управлял автомобилем в ручном режиме. В письме также отмечается, что два ДТП произошли по вине беспилотника, остальные — по вине «другого участника», следует из письма.
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