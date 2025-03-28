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Технологии и медиа ,  
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Минэк продлил эксперимент по тестированию роботакси от «Яндекса»

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство экономического развития России решило продлить на три года эксперимент по тестированию роботакси (ЭПР), разработанного специалистами «Яндекса». Соответствующую инициативу поддержало правительство, сообщили РБК в пресс-службе МЭР.

«Учитывая актуальность использования беспилотных технологий, в том числе для автоматизации процессов логистики, Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России, Минпромторгом России, АНО «Цифровая экономика» и ООО «Яндекс Испытания» принято решение о продлении срока действия ЭПР еще на три года», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в «Яндексе», проведенный эксперимент показал значимые результаты апробации как технологии, так и правовых механизмов: в рамках экспериментальных правовых режимов было совершено более 100 тыс. поездок. За время тестирования разработки общий пробег роботакси составил более 8 млн км. Кроме того, была впервые апробирована технология ВАТС второй категории (автоматизированное управление без водителя в машине).

После испытаний в Ясенево роботакси «Яндекса» запустят в других районах
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По словам первого замминистра экономического развития Максима Колесникова, внедрение высокоавтоматизированных транспортных средств «имеет большое значение для развития нескольких ключевых отраслей экономики, а технология существенно влияет на эффективность логистических процессов, способствует повышению безопасности дорожного движения, а также снижает остроту кадрового дефицита».

Роботакси тестируют в Москве, Сириусе и Иннополисе.

Согласно данным из письма министра экономического развития Максима Решетникова, направленного главе правительства Михаилу Мишустину в феврале 2025 года, в России в ходе эксперимента по использованию беспилотных транспортных средств произошло 36 ДТП с их участием.

Из 36 происшествий 26 произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления, то есть водитель вмешивался в процесс только в случае необходимости. Еще десять ДТП произошли, когда испытатель управлял автомобилем в ручном режиме. В письме также отмечается, что два ДТП произошли по вине беспилотника, остальные — по вине «другого участника», следует из письма.

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Минэкономразвития Яндекс эксперимент беспилотные такси
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