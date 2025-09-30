 Перейти к основному контенту
Новые законы в России
Володин рассказал о вступающих в силу в октябре новых законах

С 29 сентября вступили в силу законодательные нормы, которые расширяют защиту трудовых прав военнослужащих. Теперь после завершения службы военные могут использовать время для своего восстановления, не опасаясь остаться без рабочего места, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов.

Володин добавил, что с 1 октября на 7,6% будут проиндексированы оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных ведомств. Вырастут и пенсии военных пенсионеров.

«Наша задача — поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Кроме того, с 1 октября самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. «Важно, что воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли», — подчеркнул спикер нижней палаты.

Как следует из карточки, прикрепленной к посту Володина, с 6 октября вступит в силу закон о защите жилищных прав в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, который описывает особенности признания в остальной России документов на недвижимость в новых регионах.

Путин подписал закон об упрощении получения званий добровольцами
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Другая карточка-иллюстрация сообщает о расширении с 22 октября доступа к ипотечным займам. Их смогут предоставлять полностью принадлежащие субъектам микрокредитные компании в целях, не связанных с предпринимательством.

С этой же даты станет возможным использовать конфискованные товары в гуманитарных целях. Исключение составят спиртосодержащие медицинские средства, алкоголь, табачная и пищевая продукция, следует из поста спикера Госдумы.

На открытии осенней Госдумы VIII созыва 16 сентября 2025 года Володин напомнил, что в законотворческом портфеле нижней палаты парламента находятся 1174 законопроекта. Из них два приняты во втором чтении, 251 — в первом и 921 — на стадии предварительного рассмотрения.

