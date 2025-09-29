Путин подписал закон об упрощении получения званий добровольцами
Добровольцы, пребывающие в запасе и исполняющие или исполнявшие обязанности по военному контракту с армией России, смогут получать воинские звания без обязательного прохождения военных сборов (аттестации), соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон приняла Госдума 17 сентября, а Совет Федерации одобрил его 24 сентября. Правовой акт предполагает внесение изменений в п. 2 ст. 57 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Изменение вносит дополнение во второй пункт словами «...гражданину, пребывающему в запасе, исполняющему (исполнявшему) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, воинское звание может быть присвоено без прохождения им военных сборов (аттестации)».
В п. 2 ст. 57 данного закона сказано, что гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено после прохождения им военных сборов и сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке.
Ранее, в октябре 2024 года, Минобороны предложило присваивать добровольцам статус ветерана боевых действий с момента начала их участия в специальной военной операции на Украине.
