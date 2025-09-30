ФСБ задержала юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры

ФСБ задержала в Мордовии юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры

Сотрудники ФСБ задержали юношу, 2007 года рождения, подозреваемого в поджогах железнодорожной инфраструктуры в Мордовии, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По информации ФСБ, задержанный связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, установив таким образом «конфиденциальное сотрудничество». За деньги он согласился поджечь релейные шкафы у железнодорожных путей в регионе и привлек к этому несовершеннолетних.

После каждого поджога подозреваемый отправлял куратору в подтверждение фотографии, видео и координаты мест своих действий.

Юноша арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям о госизмене и террористическом акте (ст. 275 и ст. 205 УК) и грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В начале сентября в Краснодаре задержали 15-летнего подростка по подозрению в теракте на железной дороге. По данным ведомства, в августе 2025 года представитель украинских спецслужб связался с ним через мессенджер и предложил за деньги совершить преступление против общественной безопасности.

Молодой человек поджег объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги и скрылся.