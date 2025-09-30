ФСБ задержала юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры
Сотрудники ФСБ задержали юношу, 2007 года рождения, подозреваемого в поджогах железнодорожной инфраструктуры в Мордовии, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
По информации ФСБ, задержанный связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, установив таким образом «конфиденциальное сотрудничество». За деньги он согласился поджечь релейные шкафы у железнодорожных путей в регионе и привлек к этому несовершеннолетних.
После каждого поджога подозреваемый отправлял куратору в подтверждение фотографии, видео и координаты мест своих действий.
Юноша арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям о госизмене и террористическом акте (ст. 275 и ст. 205 УК) и грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
В начале сентября в Краснодаре задержали 15-летнего подростка по подозрению в теракте на железной дороге. По данным ведомства, в августе 2025 года представитель украинских спецслужб связался с ним через мессенджер и предложил за деньги совершить преступление против общественной безопасности.
Молодой человек поджег объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги и скрылся.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов