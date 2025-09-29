ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео

Video

Силовики в Севастополе задержали работавшую шеф-поваром в одном из заведений города россиянку, которая планировала отравить военнослужащих ВС России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, с 2023 года россиянка в мессенджере передавала украинской разведке фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте.

На опубликованных кадрах 45-летнюю женщину задерживают прямо на рабочем месте — в заведении общественного питания, затем по месту ее жительства проходили обыски. Сейчас задержанная арестована.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (с.275 УК). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.