ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео
Силовики в Севастополе задержали работавшую шеф-поваром в одном из заведений города россиянку, которая планировала отравить военнослужащих ВС России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, с 2023 года россиянка в мессенджере передавала украинской разведке фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте.
На опубликованных кадрах 45-летнюю женщину задерживают прямо на рабочем месте — в заведении общественного питания, затем по месту ее жительства проходили обыски. Сейчас задержанная арестована.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (с.275 УК). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов