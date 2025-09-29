 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео

ФСБ показала видео задержания планировавшего отравить российских военных повара
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео
Video

Силовики в Севастополе задержали работавшую шеф-поваром в одном из заведений города россиянку, которая планировала отравить военнослужащих ВС России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, с 2023 года россиянка в мессенджере передавала украинской разведке фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте.

На опубликованных кадрах 45-летнюю женщину задерживают прямо на рабочем месте — в заведении общественного питания, затем по месту ее жительства проходили обыски. Сейчас задержанная арестована.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (с.275 УК). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Севастополь госизмена ФСБ
