Ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в Московском регионе: температура опустилась до минус 6 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.
Минимальные показатели зафиксированы в районе поселка Черусти. При этом накануне днем именно там была самая высокая температура в регионе — плюс 10,8 градуса.
Заморозки отмечались почти на всей территории Москвы и области. В столице на метеостанции ВДНХ ночью было зафиксировано минус 0,2 градуса, такая же температура наблюдалась и в Волоколамске.
Ранним утром 30 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве во вторник ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Синоптик отметил, что в столицу пришло старое бабье лето, которое сохранится до конца недели.
Согласно сервису «Яндекс Погода», 30 сентября в столице будет ясным, но с пронизывающим ветром.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов