0

Ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в Московском регионе: температура опустилась до минус 6 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Минимальные показатели зафиксированы в районе поселка Черусти. При этом накануне днем именно там была самая высокая температура в регионе — плюс 10,8 градуса.

Заморозки отмечались почти на всей территории Москвы и области. В столице на метеостанции ВДНХ ночью было зафиксировано минус 0,2 градуса, такая же температура наблюдалась и в Волоколамске.

Вильфанд предупредил москвичей о похолодании
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранним утром 30 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве во вторник ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Синоптик отметил, что в столицу пришло старое бабье лето, которое сохранится до конца недели.

Согласно сервису «Яндекс Погода», 30 сентября в столице будет ясным, но с пронизывающим ветром.

Полина Дуганова
Погода Москва осень холод Гидрометцентр
