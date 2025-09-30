 Перейти к основному контенту
0

Синоптик объявил о начале бабьего лета в Москве

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Москве во вторник, температура поднимется от плюс 9 до плюс 12 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, день станет повторением понедельника, 30 сентября: москвичей ждет по-осеннему ясная погода. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба и будет меняться мало.

Тишковец отметил, что в столицу пришло старое бабье лето, которое сохранится до конца недели.

Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России
Общество

Неделей ранее, 23 сентября, Тишковец спрогнозировал, что старое бабье лето придет в Центральную Россию в конце сентября — начале октября. Вскоре, 25 сентября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о снежном покрове, зафиксированном на тот момент на 15–20% территории страны.

Речь шла о северной половине Сибирского федерального округа, Таймыре, Туруханском крае и северной половине Дальнего Востока. «Причем на западе Якутии высота снега уже достигает 18–20 см, на Таймыре — 11–16 см», — пояснил метеоролог, а также указал, что количество снега не уменьшится до начала октября — потепления в этих регионах не ожидается, а наоборот, прогнозируется заметное понижение температуры.

Полина Дуганова
Погода Москва Бабье лето синоптик
