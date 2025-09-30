Москвичам пообещали ясную погоду в последний день сентября
В Москве 30 сентября ожидается ясная погода и пронизывающий ветер, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла, влажность воздуха составит около 47%, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2,2 м/с, при этом порывы могут достигать 5,8 м/с. Атмосферное давление стабильно держится на уровне 765 мм рт. ст.
До конца недели ожидается постепенное снижение температур, особенно в ночные часы. Днем воздух остынет до отметок в пределах от 7 до 9 градусов выше нуля, а ночью похолодает до −1…+3 градусов. Вероятность осадков остается крайне низкой, давление воздуха сохранит умеренные значения, колеблясь в пределах 763–766 мм рт. ст.
