Движение на Крымском мосту открыли спустя полчаса

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта, говорится в телеграм-канале с информацией по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

О приостановке движения сообщили в 2:58 мск, о возобновлении — в 3:28 мск.

В Крыму, а также в соседнем Краснодарском крае ранее объявляли ракетную опасность. На момент публикации мера перестала действовать в обоих регионах.