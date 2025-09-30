Движение на Крымском мосту открыли спустя полчаса
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта, говорится в телеграм-канале с информацией по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
О приостановке движения сообщили в 2:58 мск, о возобновлении — в 3:28 мск.
В Крыму, а также в соседнем Краснодарском крае ранее объявляли ракетную опасность. На момент публикации мера перестала действовать в обоих регионах.
