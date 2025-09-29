Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над Крымом за четыре часа
С 13:00 до 17:00 мск российские силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 12 дронов были сбиты над территорией одного субъекта — Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
За это же время по два беспилотника были уничтожены в Курской и Белгородской областях.
В ночь на 29 сентября силы ПВО сбили 84 украинских беспилотника над различными регионами России.
В Московской области два человека погибли. В Воскресенске в частном доме начался пожар, во время него погибли два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук.
В нескольких домах в Воскресенске повреждены остекление и фасады, нарушено уличное освещение.
