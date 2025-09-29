 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над Крымом за четыре часа

Военная операция на Украине
Фото: Che Media / Shutterstock
Фото: Che Media / Shutterstock

С 13:00 до 17:00 мск российские силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 12 дронов были сбиты над территорией одного субъекта — Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

За это же время по два беспилотника были уничтожены в Курской и Белгородской областях.

В ночь на 29 сентября силы ПВО сбили 84 украинских беспилотника над различными регионами России.

В Московской области два человека погибли. В Воскресенске в частном доме начался пожар, во время него погибли два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук.

В нескольких домах в Воскресенске повреждены остекление и фасады, нарушено уличное освещение.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Минобороны Румынии заявило об обнаружении дрона около границы с Украиной Политика, 17:40
Теневой министр увидел угрозу «потемкинских правительств» из-за Маска Политика, 17:40
Украинский омбудсмен рассказала о росте числа разговаривающих на русском Политика, 17:40
Овечкину после травмы разрешили тренировки с полным контактом Спорт, 17:36
Захарова прокомментировала допрос Гэллоуэя в аэропорту Лондона Политика, 17:34
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как менялось число призванных в армию с 1990-х. Инфографика Политика, 17:27
Максима Виторгана заменили на дипфейк еще в одном сериале Общество, 17:23
На матч «Спартака» в Кубке назначили пропустившего почти месяц арбитра Спорт, 17:20
Партия президента Молдавии потеряла семь мест в парламенте Политика, 17:16
Восемнадцать человек, включая 12 детей, пострадали от дыма в Чувашии Общество, 17:10
Киев заявил о гибридной войне России и НАТО Политика, 17:05