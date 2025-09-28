«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения
Талибы освободили американского гражданина Амира Амири после девятимесячного содержания под стражей в Афганистане, он возвращается в США, сообщил госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.
«Сегодня мы приветствуем возвращение Амира Амири, американца, который был незаконно задержан в Афганистане. Я хочу поблагодарить Катар за помощь в его освобождении», — написал он.
Как пишет CBS News со ссылкой на источник, катарские дипломаты координировали свои действия по освобождению Амири с офисом Специального посланника США по вопросам заложников. После того как движение «Талибан» взяло под контроль Афганистан в 2021 году, Катар подписал соглашение о представлении интересов США в стране.
Амири был задержан в декабре 2024 года. Катар начал переговоры о его освобождении в марте, первоначально организовав встречу между Амири и спецпосланником США по делам заложников Адамом Бёлером во время его визита в Афганистан, пишет CBS News. По информации телеканала, катарские дипломаты отслеживали состояние здоровья Амири и поддерживали тесную связь с официальными лицами США на протяжении всего его содержания под стражей.
Ранее в этом году Катар помог освободить четырех американских граждан в Афганистане.
Двое граждан США были освобождены в результате обмена заключенными между США и «Талибаном» в январе, один из которых, Райан Корбетт, был похищен в 2022 году во время рабочей поездки. «Талибан» согласился освободить их из Афганистана в обмен на Хана Мохаммеда, представителя «Талибана», который был приговорен к пожизненному заключению в Калифорнии по обвинениям в наркоторговле и терроризме. Еще два американца были освобождены из Афганистана в марте.
В августе 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане. С приходом их к власти государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. В июле 2025 года Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов