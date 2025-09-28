«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения

Талибы освободили американского гражданина Амира Амири после девятимесячного содержания под стражей в Афганистане, он возвращается в США, сообщил госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.

«Сегодня мы приветствуем возвращение Амира Амири, американца, который был незаконно задержан в Афганистане. Я хочу поблагодарить Катар за помощь в его освобождении», — написал он.

Как пишет CBS News со ссылкой на источник, катарские дипломаты координировали свои действия по освобождению Амири с офисом Специального посланника США по вопросам заложников. После того как движение «Талибан» взяло под контроль Афганистан в 2021 году, Катар подписал соглашение о представлении интересов США в стране.

Амири был задержан в декабре 2024 года. Катар начал переговоры о его освобождении в марте, первоначально организовав встречу между Амири и спецпосланником США по делам заложников Адамом Бёлером во время его визита в Афганистан, пишет CBS News. По информации телеканала, катарские дипломаты отслеживали состояние здоровья Амири и поддерживали тесную связь с официальными лицами США на протяжении всего его содержания под стражей.

Ранее в этом году Катар помог освободить четырех американских граждан в Афганистане.

Двое граждан США были освобождены в результате обмена заключенными между США и «Талибаном» в январе, один из которых, Райан Корбетт, был похищен в 2022 году во время рабочей поездки. «Талибан» согласился освободить их из Афганистана в обмен на Хана Мохаммеда, представителя «Талибана», который был приговорен к пожизненному заключению в Калифорнии по обвинениям в наркоторговле и терроризме. Еще два американца были освобождены из Афганистана в марте.

В августе 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане. С приходом их к власти государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. В июле 2025 года Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.