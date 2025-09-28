 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения

Талибы освободили американского гражданина Амира Амири после девятимесячного содержания под стражей в Афганистане, он возвращается в США, сообщил госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.

«Сегодня мы приветствуем возвращение Амира Амири, американца, который был незаконно задержан в Афганистане. Я хочу поблагодарить Катар за помощь в его освобождении», — написал он.

Как пишет CBS News со ссылкой на источник, катарские дипломаты координировали свои действия по освобождению Амири с офисом Специального посланника США по вопросам заложников. После того как движение «Талибан» взяло под контроль Афганистан в 2021 году, Катар подписал соглашение о представлении интересов США в стране.

«Талибан» отказался передать базу США после угроз Трампа
Политика
Авиабаза Баграм, Афганистан

Амири был задержан в декабре 2024 года. Катар начал переговоры о его освобождении в марте, первоначально организовав встречу между Амири и спецпосланником США по делам заложников Адамом Бёлером во время его визита в Афганистан, пишет CBS News. По информации телеканала, катарские дипломаты отслеживали состояние здоровья Амири и поддерживали тесную связь с официальными лицами США на протяжении всего его содержания под стражей.

Ранее в этом году Катар помог освободить четырех американских граждан в Афганистане.

Двое граждан США были освобождены в результате обмена заключенными между США и «Талибаном» в январе, один из которых, Райан Корбетт, был похищен в 2022 году во время рабочей поездки. «Талибан» согласился освободить их из Афганистана в обмен на Хана Мохаммеда, представителя «Талибана», который был приговорен к пожизненному заключению в Калифорнии по обвинениям в наркоторговле и терроризме. Еще два американца были освобождены из Афганистана в марте.

В августе 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане. С приходом их к власти государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. В июле 2025 года Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Талибан Афганистан освобождение США Заключенные
Материалы по теме
Зеленский обвинил талибов в возвращении Афганистана в темные века
Политика
США провели переговоры с афганскими талибами по освобождению заключенных
Политика
Талибы предложили России, США и Китаю посоревноваться за Афганистан
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения Политика, 23:15
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался от переизбрания на второй срок Политика, 22:46
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии выйти на протест Политика, 22:40
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия Общество, 21:59
ЦИК Молдавии обнародовал первые результаты выборов в парламент Политика, 21:53
«Барселона» победила клуб Захаряна и возглавила чемпионат Испании Спорт, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Молдавии закрыли избирательные участки Политика, 21:44
Снаряд повредил здание польского посольства в Киеве Политика, 21:35
Египтянин сдвинул зубами судно весом 700 тонн. Видео Общество, 21:28
«Спартак» без Станковича разгромил аутсайдера РПЛ Спорт, 21:25
Гладков заявил о повторном обстреле Белгорода Политика, 21:04
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Трехкратный чемпион России по лыжным гонкам попался на допинге Спорт, 20:53