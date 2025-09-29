В офисе Зеленского рассказали о планах заключить с США четыре соглашения

Андрей Ермак (Фото: Офис президента Украины / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев хочет заключить с Вашингтоном соглашения о поставках оружия, производстве дронов, свободной торговле и гарантиях безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире украинского телеканала «Рада».

«Нам важно согласовать и подписать очень важные документы», — заявил Ермак. Он добавил, что наиболее важным документом является соглашение о гарантиях безопасности.

По его словам, на текущей неделе украинская техническая делегация будет вести переговоры в США о подготовке к подписанию двух соглашений. Ермак отметил, что в ближайшее время он вместе с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым также посетит США. Кроме того, на середину октября запланирован визит в Штаты украинского премьер-министра Юлии Свириденко, добавил Ермак.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина и США обсуждают две крупные сделки — по закупке Киевом оружия и по покупке Вашингтоном у Украины дронов. Ранее о возможной оружейной сделке Киева и Вашингтона на $100 млрд сообщали западные СМИ. В августе Financial Times писала, что Украина предложила такое соглашение в обмен на гарантии безопасности.

NBC в начале сентября сообщал, что в рамках сделки на $100 млрд рассматривается положение, по которому Киев сможет приобретать американское оружие, а в обмен Вашингтон получит права интеллектуальной собственности на вооружение, разработанное украинской стороной.

Россия осуждает любые поставки оружия Украине. Президент Владимир Путин называл опасной ситуацию, когда страны поставляют оружие сторонам военного конфликта. «Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. Тем более если это связано с тем, что те, кто поставляет, — они не только поставляют, а управляют этим оружием. Это очень серьезный и опасный шаг», — сказал президент.