Общество⁠,
0

На нефтебазе в Феодосии загорелась топливная емкость

Крючков: причина возгорания на нефтебазе в Феодосии — сварочные работы
Фото: De Visu / Shutterstock
На Феодосийской нефтебазе загорелась пустая емкость в результате нарушения технологии сварочных работ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«Горят остатки мазута в одной из старых емкостей», — написал Крючков. Он добавил, что нефтебаза не задействована в цикле поставок горюче-смазочных материалов на крымские заправки. На месте возгорания работают сотрудники МЧС.

Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов
Политика
Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

По данным МЧС региона, на нефтебазе произошло возгорание остатков дизельного топлива. Предварительная площадь составляет 638 кв. м. Информации о пострадавших в ведомство не поступило. Всего для ликвидации пожара привлекли 69 человек, 22 единицы техники. По данным МЧС, нефтебаза расположена на улице Геологической.

В Феодосии на улице Геологической расположено АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, это крупнейшая в республике компания по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м.

Масштабный пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в октябре 2024 года. Пострадавших в результате возгорания не было, причину власти не назвали. В ночь на 7 октября 2024 года над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии тогда ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Из района, где горела нефтебаза, в пункты временного размещения тогда эвакуировали больше тысячи человек.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Авторы
Теги
Егор Алимов
Крым Феодосия нефтебаза возгорание топливо
