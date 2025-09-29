 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МИД Украины заявил о желании Киева закончить конфликт до конца года

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2025 году, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время Форума по безопасности в Варшаве. Трансляция велась в YouTube-канале форума. 

«Мы хотим завершиnь эту войну в этом году», — сказал Сибига. Дипломат отметил, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке появилось больше уверенности в этом, так как была получена «дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении».

В тот же день украинский министр иностранных дел принимал участие Варшаве во встрече коллег из стран «веймарской тройки» (Германии, Франции и Польши), где также упомянул дипломатические последствия недавней встречи Трампа и Зеленского.

По словам главы МИД Украины, в Нью-Йорке президенты обсудили гарантии безопасности для Киева и снятие любых табу на поставку и использование американского оружия для достижения «постоянного мира». Полное выступление Сибиги по итогам встречи «Веймар+» показал канал DRM News.

Кремль объяснил паузу в переговорах нежеланием Киева продолжать диалог
Политика
Дмитрий Песков

Трамп и Зеленский 23 сентября провели переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где в эти дни проходит 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча двух политиков продлилась около часа.

Как написала The Wall Street Journal, в кулуарной беседе Зеленский попросил Трампа увеличить количество поставляемых ракет большой дальности и разрешить их использование для нанесения ударов по целям внутри России. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи.

Россия выступает против поставок оружия Киеву западными странами. В Москве неоднократно заявляли, что снятие ограничений на украинские удары западными дальнобойными ракетами будет означать непосредственное участие НАТО в конфликте.

