Венгрия ответила Украине блокировкой 12 новостных порталов в Сети
В Венгрии заблокировали 12 украинских новостных порталов, сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, такие меры были приняты в ответ на цензуру со стороны Киева.
«Следуя принципу относительности, Венгрия сегодня вводит отражающие меры против украинских новостных порталов, поэтому в Венгрии их не будет», — написал Гуйяш и перечислил список из 12 заблокированных интернет-СМИ.
Среди них оказались такие порталы как «Украинская правда», nv.ua и другие.
Ранее на Украине ограничили доступ к 8 венгерским новостным порталам, а также нескольким СМИ Греции, Румынии и Молдавии. Причиной блокировок в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвали «распространение пропаганды».
