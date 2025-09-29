Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте с Европой
Войны России с Европой быть не должно, но если она случится, то с высокой долей вероятности приведет к применению оружия массового поражения. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Свой пост он начал с утверждения о том, что «в европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет».
Такой войны быть не должно, утверждает Медведев и приводит свои аргументы в обоснование этого тезиса. Он рассмотрел проблему как со стороны России, назвав причины, почему она не может начать войну, так и со стороны Европы.
Однако в финале зампред Совбеза предупредил, что «вероятность роковой случайности существует всегда» и война может начаться.
«И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения», — резюмирует Медведев.
В июне президент России Владимир Путин сказал, что обеспокоен скатыванием мира к третьей мировой войне.
После многочисленных инцидентов с обнаружением беспилотников и самолетов в воздушном пространстве ЕС и НАТО президент США Дональд Трамп согласился с мнением, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство блока.
В Кремле такие призывы назвали «безответственными», а обвинения — «беспочвенными». Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что сбитие российских самолетов будет означать начало войны.
27 сентября глава МИДа Сергей Лавров заявил, что в Кремле встревожены тем, что власти некоторых стран ЕС и НАТО всерьез рассуждают о третьей мировой войне как о вероятном сценарии.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов