Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте с Европой

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Войны России с Европой быть не должно, но если она случится, то с высокой долей вероятности приведет к применению оружия массового поражения. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Свой пост он начал с утверждения о том, что «в европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет».

Такой войны быть не должно, утверждает Медведев и приводит свои аргументы в обоснование этого тезиса. Он рассмотрел проблему как со стороны России, назвав причины, почему она не может начать войну, так и со стороны Европы.

Однако в финале зампред Совбеза предупредил, что «вероятность роковой случайности существует всегда» и война может начаться.

«И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения», — резюмирует Медведев.

В июне президент России Владимир Путин сказал, что обеспокоен скатыванием мира к третьей мировой войне.

После многочисленных инцидентов с обнаружением беспилотников и самолетов в воздушном пространстве ЕС и НАТО президент США Дональд Трамп согласился с мнением, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство блока.

В Кремле такие призывы назвали «безответственными», а обвинения — «беспочвенными». Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что сбитие российских самолетов будет означать начало войны.

27 сентября глава МИДа Сергей Лавров заявил, что в Кремле встревожены тем, что власти некоторых стран ЕС и НАТО всерьез рассуждают о третьей мировой войне как о вероятном сценарии.