Общество
0

Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком

Минтруд раскрыл сумму пособия по уходу за ребенком в 2026 году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2026 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян увеличится до 83 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Минтруда. Там отметили, что социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции.

«На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн руб», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, 119 млрд руб. предусмотрены на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога. Как добавили в министерстве, рассчитывать на эту выплату смогут семьи, чей среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.

Минтруд предложил повысить МРОТ почти на 21% в будущем году
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Прожиточный минимум (ПМ) — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Величина устанавливается до 1 июля и не может быть ниже, чем в предыдущем году. Правительство установило размер прожиточного минимума в 2025 году на уровне 17 733 руб.

Так как цены на товары и доходы населения в каждом регионе разные, то местные власти устанавливают и собственные величины прожиточного минимума. Традиционно самый высокий прожиточный минимум на Чукотке: в 2025-м он составляет 46 283 руб. Самый низкий прожиточный минимум в Липецкой области — 14 718 руб. В Москве он составляет 23 908 руб.

Денис Малышев
Минтруд прожиточный минимум Пособие на детей
